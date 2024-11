Il Bologna non vince mai in Champions League: vittoria del Lille

Il Bologna perde ancora in Champions League e lo fa per 1-2 contro il Lille. La squadra di Italiano non ha ancora vinto una partita.

ALTRA SCONFITTA – Il Bologna va a caccia sia del primo gol in Champions League, che della prima vittoria, visto che in quattro partite ha conquistato solamente un pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Al Dall’Ara è ospite il Lille di David, oggetto di mercato da parte di Inter e Juventus. I felsinei soffrono nel primo tempo, tant’è che dopo 12′ rischiano di subire il gol di testa da Alexsandro. Palla che sbatte sul palo. Al 35′, è Fernandes Pardo a sfiorare il gol del vantaggio, andando via in percussione alla difesa del Bologna, ma è molto bravo Skorupski a dire di no, salvando la squadra di Vincenzo Italiano. Nel finale di tempo, il Lille passa in vantaggio, con la rete di Mukau. Nella ripresa, il Bologna prova a reagire e al 63′ trova il primo gol in Champions League con il difensore Lucumì. Ma la gioia del gol dura pochissimo, perché due minuti dopo è ancora Mukau a trafiggere Skorupski per il 2-1. Niente da fare per il Bologna, la vittoria non arriva ancora.

Bologna-Lille 1-2

45′ e 65′ Mukaku, 63′ Lucumì