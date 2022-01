Bologna-Napoli 0-2: Lozano piega i rossoblu con una doppietta

Basta una doppietta di Lozano al Napoli per vincere a Bologna (0-2) e mangiare tre punti al Milan secondo. I partenopei segnano un gol per tempo con il messicano scatenato e abbattono i rossoblu di Mihaijlovic. Napoli terzo a -4 dall’Inter (una gara in meno per i nerazzurri).

FURIA – Vittoria netta del Napoli sul Bologna che, dopo la sconfitta di Cagliari, coglie la seconda sconfitta nel suo 2022. A vincere al Dall’Ara è il Napoli di Spalletti che con Lozano spazza via la resistenza dei padroni di casa con una doppietta. Il primo gol arriva al 20′: Elmas scappa a sinistra, cross basso e sinistro del numero 11 che prende in controtempo Skorupski. Nel secondo tempo bastano meno di due minuti al Napoli per chiudere i conti: Fabian Ruiz mette dentro, Lozano è lucido e stoppando il pallone mette a sedere Skorupski per poi segnare a porta vuota da pochi passi. Napoli terzo a 46 punti (-4 dall’Inter ma con una gara in più), Bologna, 13esimo con 27 punti (una gara in meno, quella con l’Inter).