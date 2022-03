Bologna-Inter, si allungano i tempi del recupero: presto nuovo ricorso – CdS

Bologna-Inter, secondo il Corriere dello Sport la società di Viale della Liberazione è pronta a presentare un nuovo ricorso e ciò allungherà inevitabilmente i tempi del possibile recupero.

TEMPI LUNGHI – L’Inter ha tempo fino a giovedì 24 per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per quanto riguarda Bologna-Inter, ovvero trenta giorni dopo il ricevimento delle motivazioni con le quali a metà febbraio la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto la richiesta del club nerazzurro di 0-3 a tavolino per l’incontro non disputato lo scorso 6 gennaio allo stadio Dall’Ara (vedi articolo). L’orientamento è quello di appellarsi e ciò porterà inevitabilmente a disputare l’eventuale recupero non prima di aprile o inizio maggio.

Fonte: Corriere dello Sport – And.Ram.

