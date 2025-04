Bologna-Inter, Paventi: «Allenamento decisivo per Inzaghi»

Andrea Paventi, in diretta dall’esterno di Appiano Gentile, ha dato gli ultimi aggiornamenti prima di Bologna-Inter. L’inviato al seguito dei nerazzurri ha annunciato il forfait di Arnautovic e che l’allenamento di oggi sarà decisivo per sciogliere i dubbi di formazione di Inzaghi.

SEDUTA – Andrea Paventi, presente alla Pinetina, è intervenuto in diretta a Sky Sport alla vigilia della sfida tra Bologna e Inter. Paventi ha dato gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra: «Allenamento ancora non è iniziato, nel tardo pomeriggio ci sarà la partenza per Bologna. Seduta di rifinitura molto importante, di fatto la squadra non ha avuto tempo tra un impegno e l’altro di preparare prima la gara. Inzaghi oggi capirà quali sono le condizioni di alcuni giocatori e quali potrebbero essere le scelte di formazione, al netto dell’assenza di Marko Arnautovic. La squadra ha tanta voglia di vincere, e continuare a fare risultati. Bologna ostacolo complicatissimo, le scelte dovranno essere mirate tenendo conto di quelli che potrebbero essere i recuperi nelle gare successive. Solo dopo allenamento odierno il quadro sarà più chiaro sulle scelte di domani». In attacco l’unica opzione rimane ormai Joaquin Correa, che perciò inizierà dal primo minuto con Lautaro Martinez. Pronto dalla panchina per Bologna-Inter poi Mehdi Taremi.