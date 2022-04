Bologna-Inter: ora anche l’ultimo ‘alibi’ avrà la parola fine

L’Inter venerdì vola al Picco di Spezia per giocare contro la squadra di Thiago Motta la sua 33′ giornata di Serie A. I nerazzurri intanto hanno saputo che giocheranno contro il Bologna il 27 aprile (vedi articolo). E questo mette la parola fine all’alibi di molti.

ALIBI – Niente più alibi. L’Inter attendeva oggi il verdetto da parte del Coni sul ricorso di Bologna-Inter e la partita si giocherà il 27 aprile allo stadio Dall’Ara. I nerazzurri prima hanno dunque gli impegni con Spezia, Milan (Coppa Italia), Roma e poi Bologna. Con questo verdetto si chiude anche l’ultimo alibi di molti che parlavano di campionato falsato e di non correttezza nel vedere l’Inter con una partita in meno in lotta con il discorso scudetto. Bologna-Inter si giocherà, l’asterisco verrà tolto e tutto tornerà alla normalità. O da qui nascerà un nuovo alibi parlando di partita giocata troppo tardi?