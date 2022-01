Bologna-Inter: Inzaghi con il tandem Sanchez-Lautaro Martinez – Sky

L’Inter si appresta ad aprire il suo 2022 contro il Bologna il 6 gennaio allo stadio Dall’Ara. I nerazzurri non avranno Edin Dzeko, positivo al Covid e Calhanoglu, squalificato. Il tandem d’attacco sarà dunque Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

ULTIME – Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto su quale sarà la coppia d’attacco che Simone Inzaghi sceglierà contro il Bologna. «La coppia d’attacco sarà Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Il secondo è on fire mentre il primo ha fatto bene quando è stato chiamato in causa. Ha fatto vedere lampi del vecchio Sanchez e non è più sul mercato. Il giocatore sta bene e la coppia d’attacco sarà questa con Correa che, gradualmente, tornerà piano piano a disposizione». Questo ovviamente perché non è a disposizione Edin Dzeko, positivo al Covid, mentre Correa è ancora in recupero dall’infortunio e non va rischiato.

Fonte: Sky Sport 24