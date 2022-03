Bologna-Inter, dopo il ricorso al CONI si allungano i tempi del recupero – CdS

Bologna-Inter, come già annunciato, ieri il club di Viale della Liberazione ha provveduto a presentare ufficialmente il ricorso al CONI per ottenere lo 0-3 a tavolino. Secondo il collega Pietro Guadagno oggi sul Corriere dello Sport, si allungano ulteriormente i tempi per un possibile recupero.

IL RICORSO – L’Inter ieri ha presentato ufficialmente ricorso al Collegio di Garanzie del CONI per ottenere lo 0-3 a tavolino per quanto riguarda la sfida con il Bologna inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio. Il club di Viale della Liberazione ritiene che non ci fossero le cause di forza maggiore per il rinvio della partita con il Bologna. Secondo il quotidiano romano, però, difficile che l’Inter venga accontentata. Ma saranno, comunque, necessari dei tempi tecnici per fissare la data del recupero, e con il ricorso, infatti, le parti avranno un altro mese per presentare le proprie tesi. Per questo motivo si allungano ancora i tempi per un possibile recupero. La prima data utile, in questo momento, sembra essere il 27 aprile, ma si potrebbe pure slittare a maggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.