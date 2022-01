Bologna-Inter, decisione differente rispetto Udinese-Salernitana: i tempi – CdS

Bologna-Inter, niente 0-3 a tavolino ma i nerazzurri – come già noto -, faranno ricorso (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione hanno manifestato sconcerto per una decisione differente rispetto quella presa per Udinese-Salernitana, con il 3-0 assegnato ai friulani.

DIFFERENZA – Bologna-Inter, il Giudice Sportivo ha rinviato i verdetti per Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, mentre ha stabilito che la società rossoblù non merita alcun tipo di sanzione, quindi nessun 0-3 a tavolino per l’Inter. I nerazzurri chiaramente non ci stanno, e in Viale della Liberazione si chiedono perché questa differenza di trattamento rispetto Udinese-Salernitana, con il 3-0 a tavolino in favore dei friulani. Decisione che, tra l’altro, ricalcava quanto accaduto l’anno scorso con Juventus-Napoli. Perché il Giudice Sportivo ha agito in maniera differente? Il ricorso dell’Inter servirà a capire proprio questo. Il club non si spiega il motivo di aver atteso quindici giorni per un verdetto. Si apre un altro fronte e i tempi rischiano di dilatarsi ancora di più, mettendo a questo punto in pericolo al data del 22-23 febbraio per il recupero.

Fonte: Corriere dello Sport