Bologna-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita

Sabato alle ore 13 in Emilia Romagna l’Inter Primavera scende in campo per giocare contro il Bologna. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale.

ARBITRO BOLOGNA-INTER PRIMAVERA (sabato 22 febbraio ore 13)

Arbitro: Giuseppe Rispoli (Locri).

Assistenti arbitrali: Tommaso Mambelli (Cesena), Alfonsorocco Rosania (Finale Emilia).