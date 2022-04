Bologna-Inter, altro ricorso in arrivo ma riguarda l’ex Medel: la situazione – CdS

Bologna-Inter rischia di passare come la partita dei ricorsi. Il recupero della partita inizialmente prevista per l’Epifania ha finalmente una data. Ora resta da capire se l’ex Medel potrà giocarla. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, è in arrivo il ricorso contro la squalifica del jolly difensivo cileno

NUOVO RICORSO – Per Bologna-Inter bisognerà aspettare ancora un altro po’. Intanto, nel weekend di Serie A, in Bologna-Udinese non ci saranno i tre rossoblù Adama Soumaoro, Gary Medel e Marko Arnautovic, squalificati per motivi diversi dopo Bologna-Juventus (vedi video). Il primo per espulsione diretta, il secondo pure – dopo aver rimediato già un giallo – e il terzo per somma di ammonizioni da diffidato. Nulla da fare per Soumaoro e Arnautovic, costretti a star fuori per una giornata. Il Bologna, però, proverà a scontare le due giornate rifilate a Medel dal Giudice Sportivo (vedi comunicato). Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno a firma Dario Cervellati, è già pronto il ricorso dell’avvocato Mattia Grassani per far sì che Medel salti solo Bologna-Udinese. E torni così a disposizione per il recupero Bologna-Inter, in programma tra una settimana. L’ex nerazzurro Medel riuscirà a esserci contro l’Inter il 27 aprile? Dopo i ricorsi nerazzurri per la data di Bologna-Inter, non poteva mancare l’ultimo ricorso rossoblù…

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati

