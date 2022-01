Bologna-Inter 0-3 a tavolino? Oggi atteso il verdetto del Giudice Sportivo – TS

Bologna-Inter, oggi è atteso il verdetto del Giudice Sportivo. Martedì scorso il giudice si era pronunciato su Udinese-Salernitana scegliendo la via del 3-0, stesso destino in favore dei nerazzurri?

IL VERDETTO – Bologna-Inter, oggi è atteso il verdetto del Giudice Sportivo, così come su Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, tutte rinviate nella giornata dell’Epifania. Martedì scorso il giudice Gerardo Mastrandea si era pronunciato su Udinese-Salernitana del 21 dicembre, scegliendo la strada del 3-0 a tavolino in favore dei friulani (vedi articolo). Secondo TuttoSport, non è detto che oggi seguirà lo stesso criterio visto che nel caso dei campani hanno influito le condotte specifiche del club considerate non all’altezza degli obblighi imposti dal protocollo. Nel giudizio di Bologna-Inter rientra anche la vicenda della distinta preliminare preparata dai rossoblù.

Fonte: TuttoSport