Bologna, che fatica! Altro pareggio. Fabbian non basta contro l’Empoli

Il Bologna continua a inseguire la prima vittoria stagionale sotto la guida di Vincenzo Italiano, ma anche in questa giornata di campionato deve accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro un avversario che non ha mai mollato.

GIOIA SMORZATA – Il Bologna pareggia 1-1 la sfida contro l’Empoli alla terza giornata di campionato. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto considerando il vantaggio iniziale siglato dal giovane Giovanni Fabbian, immediatamente neutralizzato da un gol lampo di Emmanuel Gyasi. La partita si era messa subito bene per i rossoblù, grazie alla rete segnata al 2’ minuto da Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e approdato al Bologna con la possibilità per i nerazzurri di esercitare il contro-riscatto a fine stagione, ha mostrato tutto il suo potenziale. Ma la gioia del Bologna è durata appena due minuti. Il tempo necessario per il Cagliari, avversario odierno, di riorganizzarsi e trovare il gol del pareggio con Emmanuel Gyasi. L’attaccante ghanese è stato bravo a sfruttare un assist proveniente dalla fascia sinistra, trovandosi libero di calciare a rete senza difficoltà. La difesa del Bologna, colta di sorpresa, ha pagato caro l’unico momento di disattenzione

Bologna, così non va! Una sola nota positiva

INIZIO INCERTO – Per Vincenzo Italiano, il percorso a Bologna non è iniziato nel modo sperato. La squadra mostra buone trame di gioco, manca però ancora la solidità difensiva e la facilità di trovare la via del gol. Con questo pareggio, il Bologna sale lentamente in classifica, ma la prima vittoria della stagione continua a sfuggire. Il gol di Fabbian è una nota positiva, soprattutto per il futuro del giovane centrocampista, ma non basta a nascondere le difficoltà offensive della squadra