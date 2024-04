Bologna, colpo Champions League! Roma stesa con soli eurogol

Il Bologna fa il colpo che – presumibilmente – chiude il discorso qualificazione in Champions League. All’Olimpico i rossoblù si impongono con uno splendido 1-3 sulla Roma.

CHE SUCCESSO – Il Bologna è a un passo dalla qualificazione in Champions League. Nel posticipo che accompagna la Serie A al derby Milan-Inter i rossoblù si impongono per 1-3 sulla Roma nello scontro diretto, portandosi a +7 seppur con una partita in più. Solo gol bellissimi quelli della squadra di Thiago Motta, che sblocca la situazione al 14′: Riccardo Calafiori da sinistra mette in mezzo e Oussama El Azzouzi a centro area si inventa un’acrobazia per colpire il pallone e superare Mile Svilar. Poco dopo recupero alto, Leandro Paredes ha la chance dell’1-1 ma la spreca non approfittando di una discutibile costruzione dal basso del Bologna. Che proprio al 45′ raddoppia, con una giocata palla a terra a liberare Joshua Zirkzee per la conclusione vincente. La difesa della Roma prova a salvare sulla linea, ma ci riesce quando il pallone è già entrato. Al secondo tentativo, al 56′, Sardar Azmoun accorcia le distanze nell’area piccola dopo un primo tentativo respinto da Lukasz Skorupski. Ma è un fuoco di paglia, perché al 65′ Zirkzee manda in porta Alexis Saelemaekers che con un morbidissimo tocco sotto scavalca Svilar e chiude i conti. Poi la Roma ci prova, ma senza fortuna.

SERIE A – LA CLASSIFICA DOPO ROMA-BOLOGNA 1-3



Inter 83 *

Milan 69 *

Juventus 64

Bologna 62

Roma 55 *

Atalanta 54 *

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47 *

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona 31

Empoli 31

Udinese 28 *

Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in meno