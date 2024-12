Bologna, colpo in casa del Torino e aggancio Juventus in classifica

Il Bologna continua a stupire e, con la vittoria per 2-0 sul Torino nella 17ª giornata di Serie A, ottiene il secondo successo consecutivo, agganciando momentaneamente la Juventus al sesto posto in classifica.

VITTORIA DA GRANDE SQUADRA – La squadra di Vincenzo Italiano conferma il suo buon momento, rilanciando le proprie ambizioni in Serie A. La partita si era aperta con una grande occasione per il Torino, che avrebbe potuto indirizzare l’incontro già nei primi minuti. Castro, però, si è fatto ipnotizzare dal portiere rossoblù Milinkovic-Savic, che ha parato il rigore tenendo in equilibrio il risultato. Da quel momento in poi, i granata hanno faticato a rendersi pericolosi, mentre il Bologna ha preferito un approccio prudente. Il primo tempo si è chiuso senza grandi emozioni, con entrambe le squadre attente più a non commettere errori che a creare opportunità da rete.

Bologna, la ripresa sorride a Italiano

AGGANCIO JUVENTUS – Nel secondo tempo, il Bologna ha cambiato marcia, mostrando maggiore intraprendenza. Dopo aver colpito una traversa con Pobega, i rossoblù sono riusciti a sbloccare il risultato grazie a Dallinga. L’attaccante olandese, arrivato in estate, ha trovato il suo primo gol con la maglia rossoblù, un segnale importante per la fiducia del giocatore. Il Torino ha provato a reagire, ma senza troppa convinzione. La squadra di Paolo Vanoli, reduce dalla vittoria contro l’Empoli, è apparsa meno brillante e incapace di sfruttare gli spazi lasciati dal Bologna. Al contrario, sono stati i padroni di casa a chiudere il match con il raddoppio di Pobega