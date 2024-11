Bologna beffato dal Monaco! Gol nei minuti finali

Il Bologna perde contro il Monaco con il risultato di 1-0. Al Renato Dall’Ara Vincenzo Italiano ed i suoi non reggono con i francesi, che saranno avversari dell’Inter prossimamente.

PARI – Il Bologna perde 1-0 contro il Monaco in casa allo stadio Renato Dall’Ara. Anche questa sera la squadra di Vincenzo Italiano rimane a secco di gol in Champions League e non solo: anche a secco di punti. Poche emozioni durante il match fino al minuto 87: solo le due reti annullate nel primo tempo. La prima a Wilfred Singo per fallo su Lukasz Skorupski sugli sviluppi di corner. La seconda rete tolta dall’arbitro è stata quella di Santiago Castro a causa del fuorigioco precedente di Dan Ndoye. Il Monaco sblocca la gara appunto all’87’ grazie al colpo di testa di Thilo Kehrer su calcio d’angolo. Beffa per il Bologna, punti preziosi per il Monaco che nelle prossime gare dovrà scontrarsi anche con l’Inter.