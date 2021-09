Bologna, battuto il Verona. Vittoria di misura per Mihajlovic prima dell’Inter

Bologna-Verona è andata in scena questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara, il match è terminato 1-0. Vittoria di misura per gli uomini di Mihajlovic, prossimi avversari dell’Inter in campionato.

TRE PUNTI – Sabato 18 settembre l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Bologna a San Siro nella quarta giornata di campionato. Questa sera la squadra di Sinisa Mihajlovic ha ospitato l’Hellas Verona e il match è terminato sul punteggio di 1-0. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con poche emozioni tra i felsinei e i veneti allenati da Eusebio Di Francesco, reduci dalla sconfitta in casa contro l’Inter prima della sosta per le nazionali. Nella ripresa, a sbloccare la sfida ci ha pensato lo svedese Mattias Svanberg, che al 78′ ha portato in vantaggio i padroni di casa su assist dell’ex nerazzurro Marko Arnautovic. Dopo un corposo recupero e alcuni attimi di tensione tra le squadre, il direttore di gara ha mandato tutti negli spogliatoi. Il Bologna, salendo a 7 punti, aggancia l’Inter in classifica e si prepara a sfidarla nel prossimo turno di Serie A.