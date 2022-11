Il Bologna avvisa l’Inter: Torino battuto in rimonta! Thiago Motta gongola

Il Bologna batte il Torino 2-1 in rimonta dopo lo svantaggio iniziale. Alla rete granata del primo tempo, arrivano i gol dei felsinei nella ripresa. Thiago Motta si presenterà bene a San Siro contro l’Inter mercoledì

RIMONTA − Match di grande intensità al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Pronti-via e subito tegola per i granata che perdono Pellegri praticamente dopo tre secondi per uno scatto dopo il fischio d’inizio. Infortunato e dentro l’ex Inter Karamoh. Dopo il rischio su un tentativo di Arnautovic sventato provvidenzialmente da Milinkovic Savic, i granata passano su rigore. Atterramento in area di Miranchuk, per Giua è fallo. Dal dischetto non sbaglia Lukic. Nella ripresa però è un altro Bologna. Al 58′ la mossa di Thiago Motta che cambia il match: dentro Orsolini per Aebischer. Passano sei minuti e l’esterno felsineo pareggia subito i conti. È 1-1. Al 73′ arriva anche il sorpasso: Soriano mette in mezzo, batti e ribatti in area e bravo Posch ad insaccare il 2-1. Nel finale, tiene la squadra di Thiago Motta che porta a casa il risultato.