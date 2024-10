Bologna, altro KO in terra inglese: l’Aston Villa vince nella ripresa

Finisce 2-0 Aston Villa-Bologna, con i rossoblù che hanno perso un’altra trasferta in Inghilterra dopo quella a Liverpool.

KO MERITATO – Per il Bologna altra trasferta in Inghilterra: dopo la sconfitta a Liverpool per 2-0, i felsinei di Vincenzo Italiano vanno a Birmingham a casa dell’Aston Villa. Ma se all’Anfield, il Bologna aveva giocato comunque un’ottima partita, al Villa Park soffrono e non riescono ad incidere. L’occasione di Dallinga dopo otto minuti è solamente un’illusione, perché con lo scorrere delle lancette la formazione inglese inizia a prendere campo e a dominare il gioco. Al 22’ grande occasione per Jhon Duran. L’attaccante ha scelto il tempo giusto per staccare e colpire di testa il corner indirizzando bene sulla destra, ma Skorupski è riuscito con un mezzo miracolo a parare. L’Aston Villa e nel finale di primo tempo e ancora Duran a rendersi pericoloso. Nella ripresa, il Bologna crolla: al 55’ sblocca il match su calcio piazzato McGinn. Mentre al 64’, Duran, dopo vari tentativi, trova il gol del 2-0. Il Bologna subisce anche mentalmente il secondo gol dell’Aston Villa, che anzi sfiora più volte il terzo per chiudere la partita. Niente da fare per la squadra rossoblù, che esce sconfitta nuovamente da un’altra trasferta in terra inglese. Nel finale palo per Beukema, che non riesce ad accorciare le distanze.

Aston Villa-Bologna 2-0

55′ McGinn, 64′ Duran