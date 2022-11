Bologna, i 6 gol dall’Inter già un ricordo: Sassuolo schiantato! Derby vinto

Il Bologna si sbarazza del Sassuolo vincendo 3-0 e si rifà dopo il pesante KO di Milano contro l’Inter. In gol anche Arnautovic che trova la sua ottava rete in questo campionato

INTER DIMENTICATA − Grande Bologna al Dall’Ara. Il Derby emiliano contro il Sassuolo è suo. La squadra di Thiago Motta parte subito forte chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Aebischer. Nella ripresa, nonostante un Sassuolo più in palla è proprio la formazione felsinea a trovare il raddoppio taglia-gambe. Marko Arnautovic timbra il suo cartellino numero otto in questo campionato. Sempre più leader tecnico di questa squadra. Nel finale, si aggiunge alla festa anche Lewis Ferguson, autore di un gol meraviglioso con una palombella sotto il sette. I rossoblù, dunque, chiudono bene il proprio 2022. Il Sassuolo non dà continuità al pareggio contro la Roma.