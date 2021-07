Bolingbroke, nomina in UEFA per l’ex Inter: i suoi compiti

Michael Bolingbroke, ex amministratore delegato dell’Inter, torna nel mondo del calcio. Dopo l’esperienza al Manchester United e in nerazzurro questa volta toccherà all’UEFA e all’Organo di Controllo Finaziario dei Club CFCB)

NUOVO RUOLO – “Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato le nuove regole procedurali che disciplinano l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB), entrate in vigore il 1° luglio 2021. Si tratta dell’organo che ha l’importante compito di sovrintendere l’applicazione dei Regolamenti per le Licenze per Club e il Fair Play Finanziario. In seguito alle modifiche regolamentari adottate dal Comitato Esecutivo UEFA, nuovi membri sono stati nominati nella Prima Camera e nella Camera d’Appello della CFCB per un mandato dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023″. Tra i membri della Prima Camera CFCB c’è Michael Bolingbroke arrivato all’Inter nel 2014 con Erick Thohir terminando la sua avventura in nerazzurro nel 2016 dopo l’ingresso di Suning.

