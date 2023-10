Boldi sullo Scudetto: «Inter? Napoli! Derby come un film: se fai gol…»

Boldi non pensa allo Scudetto per il Milan ma non vuole pensare nemmeno all’ultimo Derby di Milano perso. Il noto attore e tifoso milanista, intervenuto come ospite a “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, non vede l’Inter come principale favorita in Italia

FILM DEL DERBY – L’Inter assoluta favorita per lo Scudetto non è nei piani di Massimo Boldi, che vede un competitor lontano da Milano: «L’Inter? Credo anche il Napoli…». Si torna a parlare dell’ultimo Derby di Milano, stravinto dall’Inter 5-1 contro il Milan, e Boldi fa un paragone con il suo lavoro: «Credo che una partita di calcio sia come un bel film. Quando viene presentato in prima visione. E di conseguenza tutti aspettano un bellissimo film, e invece la gente non va al cinema. E non lo vede. D’altra parte, la partita di calcio del Milan è la stessa cosa. Poi, se fai gol, la squadra è straordinaria ed eccezionale. Se non li fai, sarà per la prossima… E solite diatribe! Dia-tri-be!» Infine, Boldi non ha dubbi su cosa scegliere a fine stagione tra lo Scudetto della seconda stella in Serie A e l’ottava Champions League: «La Champions!». Questo l’intervento calcistico del tifoso milanista Boldi, che minimizza un po’ il potenziale dell’Inter in Serie A ma non solo.