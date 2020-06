Bolchi: “Inter, Coppa Italia obiettivo da centrare. In campionato…”

Bruno Bolchi, ex calciatore ed allenatore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia in programma questa sera alle 21:00. Secondo l’ex calciatore nerazzurro per Antonio Conte, la partita di stasera, è un obiettivo da non fallire

OBIETTIVO – Queste le parole di Bruno Bolchi: «Spero si possa tornare presto a giocare come prima. È difficile osservare i protocolli quando si gioca. Inter? La Coppa Italia è un obiettivo e Conte deve assolutamente centrarlo. In campionato se non vince il recupero con la Sampdoria è una tragedia. Napoli? Gattuso è riuscito a ottenere qualcosa di positivo, andare in finale sarebbe certamente un ottimo traguardo».