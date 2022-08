Bojinov: «Vicino all’Inter, poi è saltato tutto! Vi spiego cosa è successo»

Valeri Bojinov ospite dagli studi di Sky Calciomercato – L’Originale, ha parlato del suo mancato trasferimento all’Inter quando era della Fiorentina.

RETROSCENA – Bojinov su Sky Sport ha svelato un retroscena riguardo il suo passato: «A un passo dall’Inter? La Fiorentina mi ha messo fuori rosa perché ho sbagliato, mi sono comportato non da professionista e così Della Valle non mi ha ceduto all’Inter. Sono andato fuori rosa, la trattativa è saltata e poi sono rientrato per la partita giocata proprio contro i nerazzurri che se abbiamo vinto».