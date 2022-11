Bojinov: «Scudetto? Il Napoli è forte ma Inter e Milan non mollano»

Valeri Bojinov ha concesso una lunga intervista a FireneViola.it. Nel finale ha parlato dello Scudetto, per lui non ancora deciso.

DIVERTENTE – Per Valeri Bojinov non è ancora finita in Serie A: «Il Napoli è predestinato ma occorre vedere cosa succede dopo il Mondiale, come tornano i giocatori, gli infortuni e tanti altri aspetti perché è una novità. La cosa che più mi auguro è che tornino tutti sani e senza infortuni, poi vediamo. Certo il Napoli è quella che ora dà più soddisfazioni ma le milanesi non mollano, la Juve si sta riprendendo, così come la Roma e la Lazio che stanno ritrovando alcuni giocatori ed anche se la squadra di Spalletti ha tanti punti di vantaggio vedremo come li gestirà. Mi auguro però sia un campionato divertente fino alla fine». Così l’ex Viola sul finale di questo Campionato.