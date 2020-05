Bojan: “Lautaro Martinez? Inter più difensiva del Barcellona, do altro nome”

Bojan, oltre a giocare ancora (Montréal Impact), scrive per il quotidiano catalano Sport, uno di quelli che spingono di più per Lautaro Martinez al Barcellona. L’attaccante, ex Milan e Roma, ritiene però che il profilo ideale non sarebbe quello del numero 10 dell’Inter.

BOJAN LO RIMANDA – “Lautaro Martinez è un eccellente attaccante, un calciatore giovane che è cresciuto moltissimo in Italia. L’Inter ha fatto un grande acquisto con lui e i risultati non si sono fatti attendere. Però il Camp Nou non si conquista con le statistiche o essendo solo un buon calciatore: bisogna essere giocatori da Barcellona. L’Inter gioca in contropiede e il suo calcio è molto più difensivo di quello del Barcellona, dove il profilo di attaccante centrale è molto concreto, essendo in un 4-3-3. Per questo bisogna ingaggiare profili che vanno bene in questa posizione. L’Inter non prende l’iniziativa e questo mi fa pensare che Lautaro Martinez possa occupare, nel Barcellona, una posizione che normalmente non è la sua. Per fare un nome, io scommetterei più su Roberto Firmino: un giocatore associativo, con molta presenza e grande mobilità. Non è una riflessione negativa sull’acquisto dell’argentino, però bisogna analizzare molto bene il suo profilo perché sarebbe imperdonabile prendere un attaccante per farlo giocare sulla fascia, come successo con Antoine Griezmann. Non può succedere di nuovo: un 9 è un 9, se il Barcellona deve prenderlo lo faccia ma per usarlo come tale”.

Fonte: Sport.es – Bojan Krkic