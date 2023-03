Bojan: «Gol annullato contro l’Inter? E se fosse stato convalidato…»

Bojan si ritira dal calcio giocato all’età di 32 anni. L’ex Barcellona ricorda la semifinale di Champions League contro l’Inter e il gol annullato al Camp Nou

RICORSI STORICI − Bojan Krkic si è ritirato dal calcio tramite una conferenza stampa. L’ex giocatore del Barcellona ricorda la semifinale di Champions League del 2010: «Quello di Guardiola è stato un palcoscenico unico. Per il Barcellona e per il calcio. La finale di Coppa a Valencia è stata speciale per me, ma lo è stata anche la vittoria del campionato o della Champions League. Quel gol all’Inter, sono tornato a casa e non mi sono mai chiesto cosa sarebbe successo se fosse stato convalidato. Né quando mi sono infortunato ai Crusaders allo Stoke City quando ero in gran forma. Forse se quel gol fosse stato convalidato la storia sarebbe stata diversa».