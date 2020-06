Boga: “Inter e altre big su di me? Lusingato. Il mio sogno…”

Jeremy Boga, centrocampista del Sassuolo, nel corso di una lunga intervista concessa ad RMC Sport ha parlato di vari temi legati alla sua carriera ed al calciomercato. Sul centrocampista neroverde, infatti, è noto l’interesse di numerose squadre italiane, fra cui l’Inter

LUSINGATO – Queste le parole di Jeremy Boga: «Mercato? Ho visto molte grandi squadre italiane interessate. Questo è lusinghiero. Quando sento i nomi di club come Roma, Napoli, Milan, Inter e Juve, è sempre bello. In questo momento, però, sono a Sassuolo e mi sto concentrando sulla stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Il mio obiettivo? È un sogno giocare in Champions League o Europa League, tutte queste grandi competizioni europee. È un obiettivo per il futuro».