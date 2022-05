Boga avvisa il Milan: «Faremo di tutto per vincere! Concentrati»

Boga in un’intervista su leovegas.news ha parlato della prossima sfida di campionato, quella contro il Milan, importantissima per la lotta scudetto con l’Inter.

CONTRO IL MILAN – Jérémie Boga in un’intervista ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Milan, concentrato a : «Sappiamo che queste ultime due partite saranno importanti. Il Milan si giocherà lo scudetto però anche noi abbiamo un obiettivo molto importante quindi andremo lì per provare a far tutto per vincere. Dobbiamo fare il nostro gioco perché loro hanno il pubblico dalla loro parte, lo stadio sarà pieno. Dobbiamo restare concentrati sulla partita e non guardare i tifosi».