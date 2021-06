Eriksen deve la sua vita anche e soprattutto al Dott. Boesen, che in conferenza stampa ha spiegato i passi del manovra salvavita. Il medico danese fa capire in che momento il quadro è cambiato e si è dovuta gestire al meglio l’emergenza

SOCCORSO SALVAVITA – La conferenza stampa post-partita di Danimarca-Finlandia viene condotta da Morten Boesen, medico della Nazionale Danese, protagonista nella rianimazione di Christian Eriksen insieme al resto dello staff medico danese. Il Dott. Boesen ha spiegato brevemente cos’è successo dall’entrata all’uscita dal campo, anticipando le domande: «Non ho parlato con Christian e la famiglia, quindi non entrerò nei dettagli. Siamo stati chiamati in campo quando Christian si è accasciato, io non ero riuscito a vederlo. E, quando siamo arrivati da lui, era coricato su un fianco, stava respirando e abbiamo sentito il polso. Ma la situazione è cambiata rapidamente e abbiamo iniziato le manovre per il massaggio cardiaco. Abbiamo ricevuto un aiuto straordinario dal medico dello stadio e dai soccorsi. E così lo abbiamo ripreso. Eriksen mi ha parlato prima di essere trasportato in ospedale per ulteriori esami». Queste le parole di Boesen nella gestione del malore di Eriksen al 43′ di Danimarca-Finlandia.