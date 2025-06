Bocelli: «Interisti sempre innamorati, ma quella finale resta un mistero»

Andrea Bocelli, noto tenore italiano, ha parlato della sua squadra del cuore l’Inter, ritornando sulla finale di Monaco di Baviera contro il Psg. Le sue parole.

CHI SOFFRE PER AMORE NON SENTE PENA – Sulle frequenze di Radio 24, durante il format “Tutti Convocati“, è intervenuto il maestro Andrea Bocelli. L’artista, grande tifoso dell’Inter, è ritornato sulla finale di Champions League persa per 5-0 col Psg. Ecco come ha commentato: «Gli interisti hanno imparato a perdere anche in modo ingiusto, ma aggiungo “chi soffre per amore non sente pena”. Gli interisti sono innamorati della loro squadra. Per perdere 5-0 col Psg, siamo comunque arrivati in finale, mentre gli altri non ci sono riusciti. Non va dimenticato. Poi quello che è successo lì ha ancora tutto del misterioso, perché l’Inter poteva perdere quella partita, ma nessuno si poteva immaginare una sconfitta del 5-0. Che poi è successo nella storia del calcio, ricordo il 7-1 della Germania al Brasile. Sono cose che rimarranno nei segreti degli spogliatoi, l’Inter poteva benissimo perdere ma non così». La squadra piano piano sta cercando di metabolizzare quella maledetta finale del 31 maggio. Nella notte tra mercoledì e giovedì ci sarà la terza partita del girone E del Mondiale per Club contro il River Plate.