Bocelli: «Inter? Preoccupato, ma fiducia in Inzaghi. A Lukaku i miei auguri»

Andrea Bocelli ha partecipato all’apertura delle “Olimpiadi del cuore” a Forte dei Marmi e ha colto l’occasione per parlare anche di calcio ai cronisti presenti. Il cantante, di cui è noto il tifo per l’Inter, ha parlato proprio del mercato dei nerazzurri.

PREOCCUPATO MA FIDUCIOSO – Andrea Bocelli è preoccupato, come tanti tifosi dell’Inter, per le cessioni pesanti di questo mercato. Il cantante però cerca di avere un po’ di positività e dichiara di avere fiducia nel nuovo tecnico Simone Inzaghi: «Sono preoccupato però penso che sono arrivati dei giocatori importanti. Ho fiducia in Inzaghi e spero faccia bene. La perdita di Romelu Lukaku è pesantissima, ma il calcio è questo. È un ragazzo serio e bravo, ci ha dato tanto e darà tanto al Chelsea. Da interista sportivo gli faccio tanti auguri. Edin Dzeko è un grande calciatore».