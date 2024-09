Bocci: «Frattesi, anno decisivo. Penso possa chiedere cessione in un caso!»

Davide Frattesi è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia per 3-1 contro la Francia in Nations League. Di lui ha parlato il giornalista Alessandro Bocci, rimarcando una possibilità per il suo futuro.

LA PRESTAZIONE – Davide Frattesi ha siglato la rete del momentaneo 2-1 con cui l’Italia ha messo una prima distanza tra sé e la Francia, in Nations League, prima del gol del definitivo 3-1 di Giacomo Raspadori. Il calciatore azzurro ha avuto altre due importanti occasioni, sia prima che dopo il gol, per andare in rete. Ciò a testimonianza della grande abilità del classe 1999 di farsi trovare libero con i suoi inserimenti in area di rigore.

Frattesi e un futuro incerto: il pensiero di Bocci

UNA PREVISIONE – A proposito del fatto che Frattesi sia centrale per la Nazionale italiana, senza però riuscire per il momento a ritagliarsi eguale spazio anche con l’Inter, il giornalista Alessandro Bocci si è così espresso a Radio TV Serie A sul futuro dell’azzurro: «Se all’Inter, dove sono ripartiti con le stesse gerarchie, Frattesi sarà atteso da un anno con lo stesso minutaggio visto nello scorso anno, allora penso che chiederà la cessione. Non so se possa bastargli il ruolo da titolare aggiunto, quindi è compito di Inzaghi quello di trovargli maggiore spazio nella sua Inter. Non è facile, data la concorrenza, ma questa credo che sarà la prossima sfida».