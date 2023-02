Bocchio: «Milan mentalità preoccupante, l’Inter si è ripresa in stagione»

Il Milan ha deluso nel Derby di campionato contro l’Inter, il giornalista Sandro Bocchio ha commentato in questo modo la partita in collegamento su Radio Sportiva.

BUONA STAGIONE – Sandro Bocchio ha commentato il momento delle due milanesi. Il giornalista ha detto in collegamento su Radio Sportiva: «Il Milan ha avuto un atteggiamento preoccupante, non ha avuto il coraggio di fare fase offensiva contro l’Inter. Qualcosa ha fatto nel secondo tempo però è stata veramente una cosa a cui non eravamo abituati con Pioli. Forse c’è stata una sopravvalutazione della rosa in estate rispetto all’anno scorso. L’Inter dopo la sconfitta con la Roma sembrava morta, poi ha vinto con il Barcellona e ha ricominciato a vincere. I nerazzurri stanno facendo una buona stagione. Hanno vinto la Supercoppa Italiana, sono alle semifinali di Coppa Italia e secondi in classifica. Nonostante l’infortunio di Marcelo Brozovic, Inzaghi ha trovato Calhanoglu e Mkhitaryan da mezzala che formano comunque un centrocampo competitivo dove manca quello che per anni è stato capitano e simbolo».