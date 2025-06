Boca Juniors-Benfica show: rossi e tanti gol. Belotti si fa espellere

Finisce 2-2 Boca Juniors-Benfica, partita del gruppo C del Mondiale per Club. In totale tre rossi, tra cui uno per l’italiano Belotti.

MIAMI SI INFIAMMA – Botte da orbi e tanti gol nella notte tra Boca Juniors e Benfica, grande sfida nel gruppo C del Mondiale per Club. Domenica c’era stata la grande vittoria del Bayern Monaco sull’Auckland City ad inaugurare il girone. A Miami, va in scena un match vero tra due squadre storiche del calcio mondiale come gli Xeneixes e i lusitani di Lisbona. Il primo tempo è pirotecnico: uno-due letale del Boca, che tra il 21′ e il 27′ trova il gol prima con Merentiel e poi con Battaglia. Il Benfica sembra frastornato, ma allo scadere del primo tempo arriva il gol di Di Maria su rigore ad accorciare le distanze. Al 45′ rosso diretto per Herrera in panchina. Nella ripresa, il ritmo e l’intensità non si placano e al 72′ il gallo Belotti si fa espellere, dopo essere entrato in campo ad inizio secondo tempo. Ma il Benfica, nonostante l’uomo in meno preme, e all’84’ trova il gol del pari con un argentino: Otamendi. Nel finale, altra espulsione: stavolta di Figal. Insomma, è successo di tutto a Miami nella partita che si è giocata a mezzanotte.

BOCA JUNIORS-BENFICA 2-2

21′ Merentiel, 27′ Battaglia, 45’+3′ rig. Di Maria, 84′ Otamendi.