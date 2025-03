Boban: «Perisic? Per me era finito, ma è un giocatore ritrovato»

Ivan Perisic questa sera affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta. Il croato dopo l’esperienza all’Inter sembrava aver perso la condizione migliore. Ora con il PSV sembra aver trovato fiducia e tenuta atletica. L’intervento di Boban.

SORPRESO – Prima di PSV-Arsenal, su Sky Sport si è parlato di un Ivan Perisic ritrovato. Sembra esser ritornato il giocatore che dominava la fascia sinistra quando giocava con i nerazzurri. A tal proposito è intervenuto l’ex giocatore rossonero Zvonimir Boban: «Perisic ha avuto un brutto infortunio prima di approdare Hajduk Spalato. Era il club della sua vita, della sua infanzia, dove è nato come calciatore. Esperienza però che è andata malissimo. Sembrava un giocatore finito. Ho visto diverse partite della lega croata e non si riconosceva più. Adesso è tornato a dei livelli eccezionali, e nessuno se lo sarebbe mai immaginato guardando quel Perisic lì. Tutti gli addetti ai lavori la pensavano come me, ovvero che era un giocatore finito. Però il suo fisico ha delle risorse assurde. Fisicamente sta bene ed è tornato. Io sono molto contento per lu. È un giocatore importantissimo per il PSV». Il croato ex Inter è stato decisivo nella doppia sfida contro la Juventus ai playoff di Champions League, segnando sia all’andata all’Allianz Stadium che al ritorno in Olanda.