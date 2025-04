Boban ipotizza: «In un’eventuale semifinale, Inter ne fa 3 a questo Barcellona»

La vittoria del Barcellona 4-0 contro il Borussia Dortmund non basta a convincere Zvonimir Boban, che durante un suo intervento dagli studi di Sky Sport, ipotizza l’esito di un’eventuale semifinale tra l’Inter e gli spagnoli.

IPOTESI – L’Inter vince 1-2 in casa del Bayern Monaco e in attesa della sfida di ritorno, Zvonimir Boban prova a ipotizzare un’eventuale semifinale tra i nerazzurri e il Barcellona, sceso in campo questa sera contro il Bayern Monaco. La squadra allenata da Hans Flick non ha pienamente soddisfatto l’ex Milan, dal punto di vista difensivo soprattutto: «Pensando quanto ha rischiato questa sera il Barcellona contro un Dortmund debole, l’Inter gli avrebbe fatto tre gol. Se il Barcellona dovesse giocare così leggera contro un’eventuale semifinale contro l’Inter, i nerazzurri gliene fanno tre. Poi magari anche loro ne fanno tre, ma ho visto tanta leggerezza in fase difensiva, nonostante i quattro gol fatti dal Borussia Dortmund».