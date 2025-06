Boban: «Inter, servono giocatori freschi. 3-5-2? A certi livelli fatichi»

Boban parla dell’Inter che dovrà necessariamente rialzarsi dopo la finale di Champions League. L’ex giocatore poi boccia il 3-5-2.

FINALE COL PSG – Zvonimir Boban ritorna sulla settimana di Champions League di una settimana fa: «È stato un percorso importante, di successo. Da milanista, non posso certo piangere per la finale. D’altra parte, umanamente sono davvero vicino a tutti gli interisti, ma anche a giocatori e allenatore, perché è una sconfitta troppo pesante per la stagione che hanno fatto. Non l’hanno meritata. Nella lotta scudetto, l’Inter ha commesso alcune leggerezze nell’approccio a certe partite ed è giusto che si critichi un po’ per questo. Ma rispetto l’Inter per quanto fatto quest’anno, quella partita è stata troppo drammatica, anche per il calcio italiano».

IL MODULO – Poi Boban si esprime sul 3-5-2: «L’Inter è una squadra strutturata, forte. Ci vogliono giocatori freschi. Il 3-5-2 non mi è mai piaciuto, perché vedo in difficoltà quando dall’altra parte con un cambio di gioco veloce ti trovi facilmente 2 contro 1 e lo si è visto anche contro il PSG. Ma è stato un sistema stabile, quello fatto da Inzaghi, e ha portato risultati, che è la cosa che conta. Ma a certi livelli fai fatica, contro altri sistemi, soprattutto contro il PSG che forse è la squadra più veloce della storia del calcio. Non bisogna fare drammi, l’Inter è andata in finale. Bisogna rinfrescarla, senza drammi».