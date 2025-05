Boban: «Inter e Milan gap su un piano! Col PSG finale complessa»

Boban parla del divario tra Inter e Milan, ma anche della prossima finale di Champions League tra Beneamata e PSG.

DIFFERENZE – Direttamente dal canale YouTube Hello Milan, Zvonimir Boban parla così del gap tra Inter e Milan: «Sul piano tecnico non credo sia così lontane. Sul piano di come creare una squadra che funzioni bene si, le due società sono lontane. Se il Milan fa 3, 4 innesti giusti che riequilibrano un po’ la cosa e diano una logica al gioco, che non c’è, perché non c’è da tutto l’anno, allora si può sperare di avere una squadra vera. Adesso questa non lo è, invece l’Inter lo è, una squadra competitiva, che sa sempre cosa fare. Noi non abbiamo un’identità».

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Sempre Boban sulla finalissima tra Psg e Inter: «La vedo molto complicata, per entrambe le squadre. Il PSG sa essere italiano, ha una velocità incredibile. Ha delle cose che nessun’altra al mondo ha. Se pensi alla velocità di Hakimi, Mendes, ai tre o quattro davanti. E poi ha dinamismo con Vitinha e Neves. Una squadra durissima, intelligente tatticamente, sarà molto dura per l’Inter. Da parte sua proprio l’Inter non lascia gli spazi che gli altri vogliono. La vedo tattica, complessa, poco divertente. Magari l’opposto della semifinale».