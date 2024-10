Boban: «Inter, Inzaghi valuta non top la Stella Rossa! Una scelta netta»

L’Inter affronta la Stella Rossa a San Siro nel match valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League. Boban, presente nelle vesti di opinionista negli studi di Sky Sport, commenta le scelte di Inzaghi, definendole coraggiose ma anche rischiose

CORAGGIO E RISCHIO – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio ottenuto in casa del Manchester City, affronta la Stella Rossa a San Siro in una sfida in cui devono necessariamente arrivare i 3 punti. Zvonimir Boban commenta le scelte del tecnico piacentino, definendole rischiose: «Io credo che Inzaghi abbia valutato la Stella Rossa come una squadra non top e infatti non lo è, ma nello stesso tempo può essere pericoloso perché è una partita da vincere a tutti i costi. Io spero non si complichi nulla per l’Inter, probabilmente pensa di avere tempo».

Inter, Inzaghi sceglie Arnautovic e Taremi in attacco: Boban è scettico

SCELTA NETTA – L’Inter schiera Marko Arnautovic e Mehdi Taremi dal 1′. Boban è alquanto scettico sul buon funzionamento della coppia: «Comunque penso sia una scelta molto netta quella di schierare in attacco Arnautovic e Taremi che hanno giocato poco e non bene, per quanto riguarda Taremi a Manchester, almeno secondo il mio punto di vista. È una scelta coraggiosa, lui li vede tutti i giorni e spero abbia scelto bene».