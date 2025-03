Boban: «Feyenoord inferiore, ma non ho visto ancora la miglior Inter!»

Zvonimir Boban ricorda su Sky Sport l’ultima partita del Feyenoord in Champions League e avverte l’Inter sulle insidie della partita in Olanda.

PROBLEMI – Gli ottavi di finale di Champions League inizieranno alle ore 18.45 per Simone Inzaghi e i suoi, Zvonimir Boban ricorda: «La squadra è inferiore ma è pericolosa. Lo abbiamo visto contro il Milan, che comunque ha sofferto per l’espulsione subita da Theo Hernandez. Nonostante la sua superiorità purtroppo non ha passato il turno e nella seconda partita il Feyenoord ha sfruttato il vantaggio. Il Milan aveva dominato nel primo tempo, l’ingenuità del terzino è stata decisiva. Gli olandesi hanno recuperato diversi giocatori e bisogna stare attenti. Le qualità sono differenti, l’Inter deve giocare da migliore Inter ma non l’abbiamo mai vista quest’anno. Non è la stessa Inter di un anno fa, anche se i risultati ci dicono che meglio dei nerazzurri non sta nessuno».