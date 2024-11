Boban: «Calhanoglu era convinto fosse un 10! Taremi? Titolare no»

L’Inter affronta il Lipsia a San Siro, una sfida sulla carta abbordabile ma piena di insidie come Inzaghi ben sa. Il tecnico piacentino ritrova Calhanoglu a centrocampo, assente a Verona: Boban parla proprio del cambio ruolo del turco rispetto ai tempi del Milan. Di seguito il suo pensiero a Sky Sport

TALENTO – L’Inter di Simone Inzaghi sa che una vittoria con il Lipsia avvicinerebbe non di poco l’obiettivo ottavi di finale. Il tecnico interista ritrova Hakan Calhanoglu a centrocampo ma anche Lautaro Martinez in attacco. Zvonimir Boban ricorda i tempi rossoneri del turco: «Calhanoglu è diventato quello che il suo talento gli dice di fare, un grande centrocampista ma non un 10. Lui pensava fosse un dieci ma non salta mai l’uomo, al Milan voleva giocare dietro la punta, era convinto fosse quella la sua posizione. Ora andando all’Inter è diventato un giocatore forte e importante. Il merito è di Inzaghi ma anche suo che si è messo a disposizione».

CONCORRENZA – Boban prosegue parlando della aspettative su Mehdi Taremi, che anche stasera in Champions League sarà titolare. L’ex centrocampista croato trova in particolare una differenza rispetto al passato: «Cosa è cambiato per Taremi? Ora ha più concorrenza, probabilmente un livello così non se lo aspettava. Per fare il titolare all’Inter secondo me non ce la fa, quindi allora è ovvio che nulla è uguale».