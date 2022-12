Boban: «Brozovic instancanbile, la Croazia sta scrivendo la storia!»

Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente del Milan, ha parlato a Sportske Novosti riguardo il gran Mondiale che sta disputando la Croazia di Brozovic.

STORIA – Secondo Zvonimir Boban questa Croazia sta scrivendo la storia: «Non dovremmo esitare a sottolineare questi valori. Perché, se i ragazzi stanno scrivendo una grande pagina della nostra storia? Noi in Croazia dobbiamo rispettare tutti, compresi noi stessi. Per questo sono contento che il piccolo Livaković si stia dimostrando un portiere top. Mi rende felice quando giocatori sempre nell’ombra, come Juranović, giocano così brillantemente contro i rivali più forti. Mi ripeto se sottolineo ancora l’instancabile Brozović o Perišić. Tutti loro, giovani e meno giovani, meritano di essere citati perché insieme hanno raggiunto questo. Ripeto, a mio avviso, il più grande successo nella storia del nostro calcio». Così Boban sulla sua Croazia che si prepara ad affrontare l’Argentina in semifinale.