Blessin: «Genoa, fare in modo che la Juventus pensi alla finale con l’Inter»

Non c’è solo Inter-Empoli domani: anche Genoa-Juventus apre la terzultima giornata di Serie A, alle 21. Intervistato da Sky Sport, l’allenatore rossoblù Blessin si augura che i bianconeri pensino alla Coppa Italia.

RICERCA DI REAZIONE – Alexander Blessin parla di come il Genoa dovrà riprendersi dopo il KO nel derby con la Sampdoria di sabato: «Quando perdi non è mai facile, bisogna trovare le giuste risposte per fare meglio. Sarà una partita completamente diversa con la Juventus: credo che abbia più possesso di palla e la qualità individuale loro è di certo molto alta. Ma loro cambieranno dei giocatori, il focus forse sarà sulla finale di Coppa Italia con l’Inter. La domanda è quanti cambi potranno fare, ma di sicuro non voglio parlare di questo. Non giocheranno Danilo da Silva e Luca Pellegrini, ma ci sarà comunque una grande squadra in campo. Dobbiamo fare qualcosa di più per provare a infastidirli e stressarli, in modo che dicano “Forse non è il giorno migliore ed è meglio pensare alla finale di Coppa Italia”».