Bizzotto: «Caso Acerbi? Mi colpisce una gestione del caso»

Sarà quasi certamente domani il giorno in cui arriverà la risposta sull’eventuale squalifica per Acerbi, dopo le accuse di Juan Jesus. Bizzotto si fa qualche domanda su quanto è avvenuto otto giorni fa in Inter-Napoli.

COS’È SUCCESSO? – Oltre una settimana dopo Inter-Napoli non c’è ancora certezza sul caso riguardante Francesco Acerbi e Juan Jesus. E chissà se ci sarà mai. Stefano Bizzotto, in studio per La Domenica Sportiva su Rai 2, è perplesso: «Quello che colpisce è anche la gestione del dopo, la retromarcia. Poteva chiudersi in campo. Mi metto anche nei panni di Acerbi: è alla fine della carriera, rischia di giocarsi l’Inter e gli Europei per una parola».