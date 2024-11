Bivio Inter, trittico di partite-verità! La chiave si trova in… Casa – CdS

L’Inter domani affronterà la prima di tre partite che diranno tanto sul prosieguo della propria stagione. Prima il Venezia, poi Arsenal e Napoli. Un aiuto da “casa” per Simone Inzaghi.

TRIS DA URLO – Trittico di partite-verità per l’Inter, prima di andare nuovamente in pausa per le nazionali. Domani il Venezia, mercoledì l’Arsenal e domenica prossima il Napoli di Antonio Conte. Insomma tre test probanti, che diranno molto sul prosieguo della stagione nerazzurra. Tre partite, due di Serie A e una di Champions League, che potrebbero indirizzare Lautaro Martinez e compagni. Infatti, prima della terza e ultima sosta per le nazionali, i campioni d’Italia vanno a caccia, non solo dell’aggancio alla vetta del campionato, ma anche dell’ipoteca degli ottavi di Champions.

San Siro in aiuto dell’Inter: confermare e blindare il fortino

AIUTO – Per uscire indenne da questo trittico di partite e avviarsi verso una sosta, perché no, da sogno, Inzaghi chiede l’aiuto da casa: ovvero da San Siro. L’Inter infatti giocherà queste tre partite tutta tra le mura amiche e con il supporto dei suo immancabili tifosi. Il Meazza è infatti pronto a un tris di sold-out, per spingere la Beneamata sia in Serie A che in Champions League. Davanti ai propri tifosi, l’Inter in questa stagione ha raccolto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. In Italia solamente il Napoli è riuscito a fare cinque su cinque in casa. Insomma, il Meazza è un fortino da confermare e blindare.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia