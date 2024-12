Bisseck: «Vogliamo vincere tutto! Rinnovo segno di fiducia dell’Inter»

Yann Bisseck ha ripercorso la sua esperienza all’Inter e parlato dell’ultimo rinnovo con il club nerazzurro. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Serie A.

RINNOVO E PASSATO – Yann Bisseck ha parlato così del suo rinnovo: «Firmare un nuovo contratto è sempre emozionante, soprattutto in un grande club come l’Inter. Per me rappresenta un segno di fiducia e rispetto, perché non credo che molte persone si aspettassero queste prestazioni da parte mia. Sono felice di averlo fatto, posso ancora fare meglio, ci sono cose da migliorare ma siamo nella direzione giusta. Il tuo inizio all’Inter? Me l’aspettavo che giocassi poco, venivo dalla Danimarca che non è considerata la lega più competitiva. In Europa sei un po’ indietro. Sapevo che avendo minuti potevo ottenere la fiducia dell’allenatore, poi ho capito anche le sue richieste. Per lui si tratta in difesa di leggere gli avversari, di comunicare con i compagni, quindi io non ero in grado non conoscendo la lingua. Il primo mese l’ho utilizzato per ambientarmi e ho fatto bene, devi essere mentalmente forte. Si può perdere fiducia facilmente se non giochi, ma quando hai l’occasione devi sfruttarla al massimo e stare bene»

Bisseck tra futuro e passato in nerazzurro!

PRIMO ANNO – Bisseck ha ricordato poi i suoi primi passi in nerazzurro: «La sconfitta con il Bologna in Coppa Italia? Vogliamo vincere ogni competizione, quindi non è ok che abbiamo perso. Dobbiamo recuperare, vogliamo vincere l’intero torneo quindi prepareremo al meglio le partite. Prendiamo molto sul serio gli avversari, sono sicuro che giochiamo in casa, sono sicuro che usciremo vittoriosi. Tre giorni dopo il tuo primo gol col Lecce, ricordi? Era come una favola, prima di Natale e con la mia famiglia allo stadio. Se segni a San Siro è un’emozione diversa, senti l’intero stadio e ti cantano il nome cinque volte. Emozione difficile da descrivere, il primo obiettivo è il primo gol e io l’ho raggiunto. Il gol contro il Bologna? Non abbiamo preparato il gol da terzo a terzo difensore, credo che la gente esageri la cosa. Pazzesco sì, ma vogliamo solo segnare e quando Bastoni ha la palla sai che può creare occasioni. Non sa cosa stavo facendo lassù, ma sono stato al posto giusto nel momento giusto»