Bisseck: «Il mio sogno è la Germania! Adesso sono in ascesa»

Yann Aurel Bisseck, difensore dell’Inter, ha la possibilità di giocare in nazionale sia per la Germania che per il Camerun. Il calciatore sembra aver preso comunque la sua decisione, l’intervento su Sport1.

SOGNO – Yann Aurel Bisseck si trova in un momento particolare della carriera. Deve scegliere se giocare con la maglia della Germania o se vestire quella del Camerun. Una questione di appartenenza preoccupa il difensore, che però sembra avere le idee chiare. Il giocatore dell’Inter ha ribadito: «Non ho ancora deciso nulla, ma la mia chiara priorità è la Germania, ho passato in rassegna tutte le squadre giovanili lì. Bisseck, il ct ti ha contattato? Penso che sia molto bello che l’allenatore della nazionale Nagelsmann mi contatti personalmente su tutte le cose di cui deve occuparsi. Lo apprezzo oltre misura, è un grande segno di rispetto. Ora sono in ascesa, ma lungi dal dire: avrei dovuto essere chiamato. Ci sono difensori sensazionali in nazionale. Devo fare molto per appartenere a quel posto. Ma ci credo fermamente. Bisseck, il tuo rapporto con Rudiger? Con lui, gli avversari pensano prima del calcio d’inizio: ‘Oh no, oggi non mi sento così’. È così che voglio entrare nella psiche dei miei avversari. Difendere un giorno insieme ad Antonio Rüdiger in nazionale: sarebbe il mio sogno assoluto»