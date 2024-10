Bisseck: «Scudetto Inter, che gioia! Odio la sconfitta. Imparo in allenamento»

Bisseck, al suo secondo anno all’Inter, ripercorre fin qui la sua breve carriera. C’è un anno, il 2017, che segna una svolta importante: a due giorni dal suo diciassettesimo compleanno, Bisseck diventa l’esordiente tedesco più giovane della storia della Bundesliga debuttando nella Prima Squadra del Colonia. Poi durante l’intervista al Matchday Programme di oggi parla anche dello scudetto vinto e il gol a San Siro.

LA PRIMA VOLTA – Yann Bisseck parla della sua esperienza in Nazionale: «Nei quarti di finale contro il Brasile nel Mondiale con l’Under-17 con la Germania, c’erano circa 80.000 persone allo stadio. Quella è stata la prima volta nella mia carriera in cui ho pensato ‘Cavolo, qui è dove una carriera nel calcio può portarmi’. Mi ha dato una carica enorme, tanto che qualche settimana dopo ho fatto il mio esordio da professionista: quella partita mi aveva preparato per questo momento».

CHE GIOIA – Bisseck come ogni professionista esemplare non ama perdere. Poi ritorna sullo scudetto vinto la scorsa stagione: «A volte mi rendo conto che il mio odio verso la sconfitta è più forte della gioia che provo nella vittoria, ecco perché preferisco vincere. Ogni atleta credo abbia il desiderio di vincere: se sei un atleta la mentalità vincente fa già parte di te, ci cresci. Aver vinto lo Scudetto alla mia prima stagione è stata una cosa fantastica. Ho imparato molto sul campo d’allenamento, e anche al di fuori. Sono cresciuto sia come persona che come giocatore, in modo particolare nella consapevolezza tattica».

Già a segno con l’Inter! Il racconto

IN GOL – Bisseck ricorda con tanta emozione il gol realizzato la scorsa stagione: «Mi piace fare gol. Il primo con l’Inter è stato bellissimo, a San Siro con tutti i tifosi a gridare il mio nome, tutti quanti in un’esplosione di gioia e poi tutti i compagni di squadra attorno, felicissimi per me. Una sensazione fantastica. È stato un momento surreale. Dopo la fine della partita, quando tutti si congratulano con te, è lì che realizzi di aver fatto qualcosa di speciale».