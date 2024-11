Bisseck pronto al rinnovo con l’Inter. Ore decisive per un incontro in sede

Yann Bisseck è pronto a rinnovare con l’Inter. Il difensore tedesco ha confermato le sue qualità in campo e lo stesso club nerazzurro ha voluto premiarlo con un ricco aumento.

RINNOVO – Con l’annuncio di Javier Zanetti su Yann Bisseck, il difensore tedesco è pronto a firmare il rinnovo di contratto con l’Inter. Bisseck è pronto a mettere nero su bianco fino al 30 giugno 2029 con uno stipendio raddoppiato e che toccherà dunque 1.5 milioni di euro. Una promozione meritata e conquistata sul campo come spiegato dallo stesso vicepresidente nerazzurro.

Bisseck pronto alla firma: a breve un contatto diretto con l’Inter

CONFERME – Nella giornata di oggi, secondo i rumors circolati alla stampa, era previsto un contatto diretto in sede Inter tra il board nerazzurro e l’entourage del difensore. Nulla di preoccupante se non la classica prassi burocratica per definire i dettagli e poi far salire Bisseck in sede per mettere il tutto in ghiaccio con la firma. L’incontro di oggi però, almeno di persona, non c’è stato. Tutto rinviato, con i suoi procuratori che sono comunque a Milano. Non sarà una conferma diretta, ma lo stesso Yann Bisseck, negli scorsi giorni ha dato un segnale positivo sul suo rinnovo con l’Inter. Il difensore della Germania ha lasciato un like su Instagram alla prima notizia di Fabrizio Romano che parlava per l’appunto del rinnovo fino al 2029.