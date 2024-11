Bisseck o Pavard? Inzaghi ha una preferenza per Verona-Inter!

Quelle a centrocampo potrebbero non essere le uniche sorprese di Simone Inzaghi in serbo per Verona-Inter. Nasce il ballottaggio in difesa, con uno in vantaggio fra Aurel Bisseck e Benjamin Pavard.

IL BALLOTTAGGIO – Simone Inzaghi ha l’arduo compito di preparare due partite nel giro di tre giorni, con l’aggravante della sosta per le Nazionali alle spalle. Anche per questo in Verona-Inter potrebbero arrivare delle scelte di formazione diverse da quelle consuete. L’allenatore nerazzurro sembra intenzionato a cambiare il suo undici tipo e non solo a centrocampo. Dalle ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile qualcosa si muove anche in difesa, con un ballottaggio delle ultime ore nato tra Aurel Bisseck e Benjamin Pavard.

Bisseck sfida Pavard per il posto da titolare in Verona-Inter

LA DECISIONE – A completare il trio difensivo sulla destra potrebbe non esserci il titolare Benjamin Pavard. Il francese è reduce dall’impegno con la Nazionale francese, dove tuttavia non è stato particolarmente spremuto dal CT Didier Deschamps. Ad apparire in vantaggio per il posto dal 1′ in Verona-Inter è il suo vice Aurel Bisseck, utilizzato da Inzaghi all’esigenza anche sulla parte sinistra della difesa. Stando a quanto riporta Andrea Paventi su Sky Sport 24 è il giovane tedesco quello più avanti tra i due alla viglia del match. La decisione finale arriverà, però, solo domani mattina, anche lanciando uno sguardo al turno infrasettimanale di Champions League contro il Lipsia.